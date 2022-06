Finale scudetto Under 15, Fiorentina-Milan LIVE dalle 20 su Violanews

È Fiorentina-Milan la finale del campionato Under 15 di Serie A e B. Allo Stadio della Vittoria di Tolentino (MC), viola e rossoneri si contenderanno lo scudetto della stagione 2021/22. Per entrambe la possibilità di interrompere un lungo digiuno: la Fiorentina non vince il tricolore nella categoria dal 2011, il Milan invece dal 2010. Le squadre di Nicola Magera e Roberto Bertuzzo arrivano al duello dopo una stagione esaltante: vittoria del girone eliminatorio e percorso netto nei playoff. Di fronte le due migliori realtà della categoria, che possono contare su due bomber di razza: 22 reti per il viola Maiorana, 21 per il rossonero Camarda (classe 2008 che gioca sotto età).