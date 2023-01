Giorgetti: “Se quello del centravanti è un problema vero lo capiremo a Roma”

"Calcio solido contro un avversario modesto, conta la qualificazione ai quarti di finale della Coppa e allora tutto il resto scivola in secondo, o perfino terzo piano. Un giovedì abbastanza anonimo, eppure il l’1-0 aggiunge identità a una squadra che la sta (ri)cercando dopo la pausa mondiale e le vittorie servono comunque, anche contro la Samp che pensa più alle sue macerie in campionato. Molte sufficienze e un 5 netto a Jovic per l’errore nell’area piccola, un gol da lì non si sbaglia, figuriamoci poi se la palla arriva docile sul destro di Luka: colpo al volo, fuori. Ancora non ci crediamo. Se quello del centravanti è un problema vero, lo capiremo meglio domenica a Roma".