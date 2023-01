Terzic ancora bene, ma resta sul mercato: servono rinforzi, non cessioni

La Coppa Italia, col Torino e non il Milan ai quarti, può davvero diventare una scorciatoia per l’Europa. Soprattutto se dal mercato non arriveranno brutte sorprese ma graditi regali. Lo scrive il Corriere Fiorentino. Tra i singoli male Jovic, in crescita Amrabat e, per l’ennesima volta, positivo Terzic. Eppure, anche per lui, il mercato (il Bologna per ora si è fermato davanti ai 4 milioni richiesti) resta aperto. Di certo, conclude il quotidiano dopo la cronaca della partita. visto che la tripla corsa per ora va avanti, più che di cessioni questa squadra avrebbe bisogno di rinforzi.