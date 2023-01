Fiorentina in versione sofferenza: Commisso applaude, divertimento rimandato

Commisso ha applaudito e ha sorriso, ma divertire no, proprio no, non deve essersi divertito. Sono stati in tanti quelli che hanno sbadigliato durante la partita di ieri, ma la formula ‘sofferenza’ della Fiorentina continua a dare i suoi buoni frutti. La Nazione, nella cronaca della gara, osserva che Italiano si è agitato quando ha percepito il rischio della gestione della partita e che Gonzalez, una volta inserito al posto di Jovic, ha dato una seppur piccola spinta in più alla manovra. Per il momento va bene così.