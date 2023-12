Gazzetta sul Nuovo Franchi: “Viola in attesa e mancano almeno 55 milioni”

La Gazzetta dello Sport stamani in edicola dedica due pagine all’approfondimento sugli stadi della Serie A. In particolare la rosea si dedica ai progetti per la costruzione di nuovi impianti come quello dell’Inter nell’area di...

Redazione VN

La Gazzetta dello Sport stamani in edicola dedica due pagine all'approfondimento sugli stadi della Serie A. In particolare la rosea si dedica ai progetti per la costruzione di nuovi impianti come quello dell'Inter nell'area di Rozzano. Oppure, come nel caso della Fiorentina sul "Franchi", di restauro e intervento migliorativo di quelli esistenti. Ecco quanto si legge in merito all'impianto di Campo di Marte: