Barone e il dilemma stadio: “Mercafir una presa in giro! Nardella trovi i 55 milioni”

"La Mercafir è stata una truffa. La più grande presa in giro della storia della Fiorentina". Queste le parole di Joe Barone riportate dal Tirreno che, riporta qualche passaggio del direttore generale della Fiorentina sul tema stadio. "Nardella? Trovi i 55 milioni che mancano, poi ne parliamo. Bisogna dire infatti, che non ne mancano solo 55 ma anche altri 40 per le infrastrutture interne". Il tema che sta a cuore al dirigente viola è quello del futuro della squadra e dove giocherà: "Empoli? Abbiamo incontrato la sindaca 10 volte e ci ha sempre detto di no. Ci sono soluzioni, ma vanno a discapito dei tifosi. Quindi? Si gioca al Franchi?". La posizione della Fiorentina sembra essere molto chiara e attende risposte: "Adesso aspettiamo che Nardella scriva questa lettera al governo e poi decideremo cosa fare".