Gazzetta s’interroga: “E se nel club delle 7 sorelle entrasse la Fiorentina?”

Da quel “club” è fuori la Juventus di Massimiliano Allegri ed è entrata la Fiorentina. Ma lo dice ancora a bassa voce...

Per quanto la crisi della Juve sia grave, sarebbe clamoroso doverla pensare fuori anche dalla Champions e apocalittico prevedere che non arrivi fra le prime sette: dunque le “estranee” alle previsioni dovranno sperare nella frenata prolungata di almeno due fra Roma, Lazio e Atalanta. Difficile, perché tutte e tre, dietro un decollo altalenante, hanno fatto intravedere mezzi all’altezza dell’obiettivo sperato (che poi per tutte sarebbe la Champions). Ma neanche impossibile, per la “natura” di questo campionato. In particolare per la Fiorentina, che per certe cose può sentire stretto anche il sesto posto attuale (in comproprietà con la Lazio), tanto più se potrà tenersi stretto fino a maggio Vlahovic. Chi ha un uomo gol così, può partire in vantaggio in una corsa che sarà fatta anche di momenti, episodi. (...)