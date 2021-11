Rocco resisti, l’unico modo per sognare si chiama Dusan Vlahovic

Attenzione all'inganno della plusvalenza, l'unico modo per far sognare la Fiorentina è quello di far rimanere Vlahovic. Commisso resisti

Redazione VN

Interessante il commento di Repubblica sull'esito della vicenda Vlahovic, che sembra diventare sempre più amaro per la Fiorentina visto le ottime prestazioni del serbo. Secondo il noto quotidiano, cedere Vlahovic a Gennaio sarebbe un errore colossale. La cessione del serbo comporterebbe la ricerca di un altro attaccante del suo spessore, cosa quasi impossibile e metterebbe Italiano nelle condizioni di continuare il campionato con una punta diversa, cosa tutt'altro che semplice.

Ripartire da zero sarebbe troppo complicato, soprattutto a Gennaio. Il desiderio di una plusvalenza importante non deve ingannare, l'unico modo per sognare si chiama Dusan Vlahovic. Quindi, meglio attendere Giugno 2022 e poi chissà se Rocco Commisso non riuscirà a convincere il serbo e suoi procuratori. La speranza è scarsa, ma è anche l'ultima a morire.