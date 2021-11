L’editoriale di Picchi: “Vincere fa bene a Dusan e a tutti”

Galleggiando sulla barca con Vlahovic al timone, la Fiorentina ha solcato le acque della gara facendo suoi, senza discussioni, i tre punti

L’ uomo mercato è anche l’uomo partita. Vlahovic più sembra allontanarsi dalla Fiorentina e più diventa il protagonista delle giornate viola. Tre reti allo Spezia, una su calcio di rigore (stavolta lo ha battuto), una di sinistro e l’altro perfino di destro, piede con il quale il centravanti viola ha scarsa confidenza. Così, galleggiando sulla barca con Vlahovic al timone, la Fiorentina ha solcato le acque della gara facendo suoi, senza discussioni, i tre punti, ma oltre al centravanti i viola hanno mostrato anche un modo positivo di essere squadra. Basta guardare le azioni dei gol soprattutto quella fiorita sul colpo di tacco di Saponara, seguita da passaggi allegri e precisi, per poi concludersi in rete.

A parte la classifica, che si rinforza con i tre punti, si dovrebbe parlare soltanto del centravanti in partenza, manovrato da agenti astuti, ma la partita contro lo Spezia, squadra di apparenza più che di sostanza, ha portato un cestino di fiori, ovvero di elogi, alla Fiorentina che ieri non ha sbagliato nulla, o quasi nulla. Solida in difesa, manovriera (un tempo si diceva così) a centrocampo e insidiosa in attacco, sia con le azioni che partono da lontani luoghi, sia con il contropiede, che rimane a nostro avviso la miglior bellezza del calcio, quella che afferra più di ogni altra l’entusiasmo del pubblico. (...)