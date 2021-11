La Juventus vuole Vlahovic: serve una cessione eccellente sennò rimarrà un sogno

Nei sogni dei dirigenti della Juventus c'è solo Dusan Vlahovic. L'operazione però è tutt'altro che semplice

Ormai non è più un segreto, a Torino sponda bianconera Dusan Vlahovic è diventato il primo obiettivo da conquistare. La volontà della Juventus è chiara, puntare sul serbo per rilanciare la quadra ma tra dire e il fare c'è di mezzo un portafoglio che piange e non poco.

Infatti, per cercare di convincere Commisso la Juventus dovrà per forza cedere un giocatore eccellente così da raggiungere la cifra di 60 milioni. Secondo TuttoSport, gli indiziati sono Ramsey e McKennie ma cederli ad una cifra alta è un'operazione tutt'altro che semplice. Inoltre, c'è anche un piccolo problema tecnico che frena fortemente la Juventus. Agnelli potrebbe pagare soltanto in diverse tranche, vedi la cessione di Chiesa. Non è scontato che Commisso accetti nuovamente questo tipo di condizioni, visto l'alta concorrenza per l'attaccante serbo e la possibilità di ottenere la cifra richiesta in modo immediato.