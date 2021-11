Gazzetta riflette: “La strana situazione di Vlahovic, tempi sbagliati di Commisso”

In questo modo, oltre a sancire il divorzio, si è messo Vlahovic nella peggiore condizione in cui si possa trovare un professionista

Mercoledì 5 ottobre il presidente Commisso scarica ufficialmente Vlahovic e annuncia a tutto il mondo, con la rabbia di un amante deluso, che il contratto non sarà rinnovato. Mossa legittima, per carità, ma un tantino azzardata e, per dirla in musica, «fuori tempo». In questo modo, oltre a sancire il divorzio, si è messo Vlahovic nella peggiore condizione in cui si possa trovare un professionista, e cioè nel ruolo del carnefice che, per avidità, si diverte a spolpare la vittima. La piazza, sempre piuttosto accesa a Firenze, seguendo il lamento di Commisso, avrebbe potuto continuare a contestare quello che, a tutti gli effetti, è il miglior giocatore viola.