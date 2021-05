Gattuso: il perno è Vlahovic, Ribery arma in più. Piacciono Sensi e Politano

Gattuso alle prese con la valutazione della rosa: Vlahovic è la certezza, Ribery può restare come risorsa. Si studiano i colpi in entrata

Uno dei reparti che Gattuso dovrà giocoforza ridisegnare è l’attacco. Se Vlahovic è la certezza da non toccare, su Ribery resta aperto il dialogo. Il nuovo allenatore - scrive La Gazzetta dello Sport - non gli ha chiuso la porta in faccia. FR7 potrebbe rinnovare di un anno, a cifre ben lontane dai 4 milioni netti attuali. Il campione francese sarebbe una specie di “arma extra”. Gattuso vuole però un attaccante esterno affidabile dal punto di vista tecnico e fisico. Identikit che corrisponde a Matteo Politano, del Napoli. Difesa - Dragowski non è sicuro della conferma, Pezzella dovrebbe accasarsi in Spagna, Milenkovic se ne andrà sicuramente. La Fiorentina ripartirà da Quarta. Dal Napoli potrebbe arrivare Hysaj in scadenza. Tutta da valutare la posizione di Caceres. Anche l'uruguaiano ha il contratto in scadenza, ma resterebbe un'altra stagione. Deciderà Gattuso.