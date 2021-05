Tra Politano e Gattuso un legame sincero. L’indizio social

L'attaccante, accostato in queste ore alla Fiorentina, ha rivolto un saluto via instagram all'ormai ex tecnico del Napoli

Redazione VN

Matteo Politano ha rivolto un saluto affettuoso a Rino Gattuso: "Grazie di tutto Mister, a te e a tutto lo staff. In bocca al lupo!" ha scritto sui social l'attaccante del Napoli. Solo una conferma del legame che si è creato tra i due nel corso di questo periodo trascorso insieme in azzurro. Il tecnico ha concesso molto spazio all'esterno mancino che lo ha ripagato con 13 gol ufficiali in un anno e mezzo. E se Politano seguisse Gattuso alla Fiorentina?