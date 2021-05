Di Lorenzo saluta Gattuso: “Il finale non può cancellare queste due stagioni”

L'eredità che lascia Gattuso a Napoli è tangibile. Tanti i saluti dei suoi ex calciatori: stavolta tocca a Di Lorenzo ringraziare il neo tecnico viola

Dopo l'approdo alla Fiorentina, continua la pioggia di saluti social dei giocatori del Napoli a Rino Gattuso. Stavolta tocca a Giovanni Di Lorenzo ringraziare il neo tecnico viola, tramite Instagram: "Speravamo tutti in un finale diverso, ma questo non può cancellare quello che ci hai dato in queste due stagioni! Grazie di tutto mister! In bocca al lupo a te e al tuo grandissimo staff!".