Milenkovic: offerta Real, ma il serbo piace al partente Zizou

Il centrale serbo sarebbe finito nel mirino dei blancos che hanno in Zinedine Zidane un grande estimatore del classe '97

I tanti ribaltoni sulle panchine di Serie A potrebbero favorire i club stranieri, nel fare la spesa nel nostro campionato. Ne è convinta La Nazione che spiega come il discorso interessi anche il viola Milenkovic: tra le italiane interessate al serbo resta in lizza il Milan, mentre Inter e Juventus sono frenate dalle questioni societarie. In Spagna sono sicuri che i Blancos abbiamo messo nel mirino Milenkovic, pronti ad un'offerta per arrivare al difensore della Fiorentina. Il centrale serbo - scrive il quotidiano - piace molto a Zidane che ha deciso in queste ore di lasciare il Real Madrid (ndr).