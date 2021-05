Futuro Maleh, prossima settimana decisiva. Se parte di nuovo Venezia in pole

La sensazione è che il centrocampista sarà aggregato alla squadra per il ritiro di Moena, sarà decisivo il parere di Rino Gattuso

La settimana prossima sarà decisiva per il futuro di Youssef Maleh , promesso sposo viola . Acquistato a gennaio per 700mila euro più bonus - scrive La Nazione - il mediano è rimasto in prestito ai veneti.

La sensazione è che sarà aggregato alla squadra per il ritiro di Moena e nel caso in cui la società decidesse di rispedirlo in prestito, il Venezia resterebbe in pole position.