Fullkrug, il bomber della classe operaia: in dote porta i gol

L'idea tedesca

Non è un caso che nelle ultime ore la Fiorentina, oltre a quella per Dia che resta in pole, abbia cominciato a valutare anche la pista che porta a Niclas Füllkrug, centravanti maturo, classe ’93, con il gol nel sangue e dato da mesi in uscita dal Werder Brema [leggi la graduatoria della "Scarpa d'oro" 2023]. Un elemento che, per numeri e caratteristiche, può rappresentare l’ideale alternativa a Cabral in attacco, o, addirittura, il terminale attorno al quale costruire il progetto tecnico in vista della prossima stagione. Se c’è infatti un cruccio irrisolto che la Fiorentina si è portata dietro in questi mesi è quello legato alla scarsa propensione del pacchetto offensivo a tramutare in gol l’enorme mole di gioco prodotta dalla squadra e in particolare dagli esterni offensivi. Una lacuna alla quale potrebbe ovviare proprio l’innesto di un elemento come Füllkrug, visto da Italiano come un attaccante abile a fare reparto da solo (in virtù anche dei suoi 189 cm di altezza) e a dialogare con i compagni di reparto. Nelle ultime due stagioni ha totalizzato 35 gol e 14 assist in 60 presenze. Il percorso in ascesa che, dalle categorie inferiori della Germania, lo hanno portato in poco tempo a indossare la maglia della Nazionale sono forse la miglior cartina di tornasole di quelli che sono stati i progressi del tedesco, che dopo una vita passata in patria ha ormai deciso di cambiare aria, scegliendo di non rinnovare il suo contratto in scadenza nel 2025. E dopo essere stato blandito dal Torino nei mesi scorsi, Füllkrug sembra sempre più propenso a valutare l’ipotesi di un trasferimento a Firenze.