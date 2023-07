Ikoné ai saluti? La Fiorentina si mobilita con due nomi

Dopo l'addio di Saponara e le tante sirene attorno a Ikoné, la Fiorentina incomincia a guardarsi intorno anche per quanto riguarda il capitolo esterni d'attacco. Infatti, come scrive il Corriere dello Sport, sono due i nomi messi nel mirino dai viola: Lukebakio (SCHEDA) e Ngonge (SCHEDA). Il primo arriva da una retrocessione con l'Herta Berlino in Bundesliga, ma essendo uno dei pezzi pregiati della squadra molto probabilmente in estate saluterà. In questa stagione ha realizzato 12 gol e 5 assist in 33 presenze, provando a trascinare fino all'ultimo il suo club. Il valore di mercato si aggira attorno ai 12 milioni, vista la situazione. Situazione leggermente differente invece per Ngonge del Verona, arrivato a gennaio in Italia e subito protagonista del Verona con 5 gol e un assist in 15 presenze, ma soprattutto un prezzo molto più basso (2 milioni).