Ikonè e l’Arabia: perchè la Fiorentina spera in un “Sì” del francese

Violanews.com, in esclusiva, vi ha riportato le cifre esatte dell'offerta araba fatta a Ikonè.Infatti, l'esterno andrebbe a guadagnare 8,5 milioni netti a stagione più bonus che porterebbero l’ingaggio vicino ai 10 milioni a stagione. Visto la cifra attuale (1,6 milioni) sarebbe un salto enorme per il giocatore. Sotto, sotto però, la Fiorentina si sfrega le mani e spera fortemente in un si del giocatore al Al-Ettifaq. Il motivo? Semplice, gli arabi possono regalare ai viola la giusta cifra per aprire il mercato in entrata. Così riporta il Corriere Fiorentino, che sottolinea come sia una fortuna importante quella dell'interesse arabo per certi giocatori, anche quelli della Fiorentina. Il club di Commisso, che ancora non è stato interpellato, si aspetta di ricoprire i 15 milioni spesi per il francese e dare il via la mercato per far contento Vincenzo Italiano e i tifosi. L'Arabia, intanto, si muove anche su Cabral e Nico Gonzalez.