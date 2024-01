Franchi, oggi la Fiorentina incontra l’Empoli: tanti i nodi da sciogliere

Nella giornata di oggi ci sarà un summit tra Fiorentina, Empoli e gli amministratori in prefettura, per sciogliere alcuni nodi legati al futuro campo di gioco dei viola. Lo riporta La Nazione. La Fiorentina chiede con forza di slittare i lavori per continuare a giocare al Franchi ma gli interrogativi sono tanti, perché cambiando i tempi le imprese aggiudicatarie potrebbero avere la facoltà di tirarsi indietro e far pagare le penali al Comune. La seconda questione è la disponibilità dell’Empoli ad ospitare il club per una parte del prossimo campionato. La sindaca Barnini ha più volte espresso la propria perplessità legate alla vivibilità del quartiere dello stadio e di conseguenza tutti gli aspetti dell'ordine pubblico. L'appuntamento programmato alle 17.00 dal prefetto Francesca Ferrandino vedrà partecipe anche il questore Maurizio Auriemma. L'ultimo nodo è quello legato al Padovani: Palazzo Vecchio ha messo a bilancio 10 milioni di euro ma ne mancano altri (3/5 milioni), che al momento il presidente Commisso non ha intenzione di spendere. La società viola sembrerebbe maggiormente interessata ha spendere per il secondo lotto di lavori al Franchi (oltre 100 milioni di euro tra rifiniture e fondi già mancanti) attraverso il Piano previsto dal decreto Dpcm del 2023 che prevede una partnership pubblico-privato. Per l'Europa la pista più plausibile è il Mapei di Reggio Emilia.