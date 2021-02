Franchi: Nardella rilancia sugli spazi commerciali, freddezza Commisso

Ieri mattina, come vi abbiamo ampiamente documentato in diretta, il sindaco Dario Nardella ha condotto un sopralluogo al Franchi per illustrare i primi lavori di consolidamento sotto la Maratona. Durante l’occasione ha inoltre ribadito ai giornalisti presenti i suoi piani a medio-lungo termine per la struttura. Per convincere Commisso ad entrare nel piano di lavoro del restyling, il primo cittadino ha promesso passaggi certi e 10mila metri quadrati di commerciale dentro lo stadio più altri 15mila fuori (al posto degli attuali campini). Tuttavia, come riportato da Repubblica, tra comune e Fiorentina sembra esserci una distanza che assomiglia alla guerra fredda. Il braccio destro di Commisso, Joe Barone, non si presenta al sopralluogo e contemporaneamente comincia a rimbalzare un atto sulla presunta inagibilità dello stadio. Un documento in cui si cita il fatto che manca il rinnovo decennale del certificato statico dell’impianto di Nervi. Dopo un iniziale caos il tutto viene poi smentito dal comune. Commisso, che forse sperava nel Ridolfi, non pare affatto attratto dalle idee di Nardella. E forse quando ritornerà a Firenze riproverà con Campi, queste le conclusioni del quotidiano.

