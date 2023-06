Il Tirreno riporta delle indiscrezioni sul bando deserto valido per il restyling dello stadio Franchi di Firenze. Infatti, il timore di non riuscire a completare i lavori entro il 2o26 è stata la causa del ritiro di molte ditte tra le più importanti. Webuild, Rde e Pizzarotti sarebbero le ditte che hanno rinunciato in corsa alla possibilità di partecipare al bando. Adesso, il Comune di Firenze dovrà organizzare un piano B per risolvere questo stallo.