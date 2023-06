Franchi, amara sorpresa. Ma Palazzo Vecchio non molla e chiede i danni

Palazzo Vecchio intanto, non sembra fermarsi ed è pronto a mettere in atto il ricorso al TAR contro il decreto interministeriale pubblicato in Gazzetta ufficiale il 4 maggio scorso

Arrivato il momento di procedere, si è fermato tutto. Sì, perchè nessuna azienda si è presentata per ottenere il primo bando per il nuovo Franchi. Deserto totale. Uno scenario, come scrive Nazione, immaginabile, ma allo stesso tempo abbastanza desolante. Palazzo Vecchio intanto, non sembra fermarsi ed è pronto a mettere in atto il ricorso al TAR contro il decreto interministeriale pubblicato in Gazzetta ufficiale il 4 maggio scorso (quindi c’è tempo fino al 3 luglio, ma ormai ci siamo) con cui è stato cancellato il finanziamento assegnato, sempre per decreto, il 22 aprile 2022. Palazzo Vecchio chiederà la sospensiva (se la ottenesse riceverebbe i 55 milioni, che ovviamente non userebbe prima del pronunciamento) e anche i danni. Ma le sensazioni rimangono positive tra le mura del Comune: lo stadio Franchi si farà.