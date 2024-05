Franchi, il ministro spinge per l’intesa: ma Commisso-Nardella restano lontani

Da una parte la fiducia di Nardella nel trovare un’intesa con la Fiorentina per dividere l’investimento sui milioni mancanti del progetto Franchi, dall’altra la fredda risposta di Commisso che si dichiara pronto a tutelare da un punto di vista legale la sua società nelle sedi opportune, ribadendo che la questione stadio continua ad essere un problema e che non sono all’orizzonte investimenti privati sull’opera del Nervi. Come scrive La Repubblica, quella di ieri è stata una giornata elettrizzante intorno al restyling del Franchi e se da Palazzo Vecchio in mattinata erano arrivate aperture e schiarite, le nuove nubi sono state rilanciate dal presidente della Fiorentina nel pomeriggio, appena prima di ripartire per l’America.

La richiesta del Comune

Il sindaco, dopo gli incontri avuti sia singolarmente con la società viola, sia nel tavolo a tre a Roma con il ministro dello Sport Andrea Abodi, si era dichiarato fiducioso nel fatto che i 100 milioni complessivi mancanti per il completamento del progetto si potessero dividere tra amministrazione e società. Il Comune, dopo aver riottenuto per la Metrocittà i 55 milioni dapprima tolti dal governo, è pronto a impegnare i soldi provenienti dall’esecutivo in progetti utili alla comunità, destinando le risorse risparmiate per tali progetti sullo stadio Artemio Franchi. I 55 milioni servirebbero per completare la copertura col fotovoltaico e per realizzare la riprofilatura della Maratona. Nel Nardella pensiero il resto dei soldi, 50 milioni circa, potrebbero essere messi dalla Fiorentina, attraverso un project financing o altre vie: Commisso investirebbe oggi con la possibilità domani di avere un canone scontato o gratuito d’affitto e la gestione delle aree commerciali. I 50 milioni spettanti alla Fiorentina riguarderebbero le cosiddette riprofilature, le aree vip e lounge, oltre che le stesse zone commerciali. Insomma la parte più redditizia di uno stadio moderno.