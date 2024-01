Fiorentina, un mese per recuperare gli infortunati e attaccare la zona Champions

Dopo i due giorni di riposo la Fiorentina torna ad allenarsi al Viola Park. La sfida contro l'Inter è prevista per Domenica sera e i nerazzurri avranno meno tempo dei viola per preparare la partita. La squadra di Inzaghi ricomincerà Mercoledì e le fatiche della partita di stasera potrebbero ancora farsi sentire. Italiano pensa solamente a recuperare la condizione atletica dei suoi calciatori, a cominciare da Sottil. L'ex Cagliari è ben lontano dalla forma migliore e i venti minuti concessi in Supercoppa non possono bastare a rimettere in moto le gambe del numero sette. Anche per Dodo questi giorni saranno fondamentali, nonostante i tempi di recupero siano ancora lunghi. Arthur e Bonaventura invece hanno bisogni di allenamenti mirati alla gestione delle forze e degli sforzi fisici. La Fiorentina avrà di fronte un mese per catapultarsi interamente sul campionato e non sprecare una grande occasione di classifica. Lo riporta Il Tirreno