Zero occasioni da gol e zero azioni pericolose, così il Corriere dello Sport riassume la prima frazione di gioco del “Franchi”. Prima che Prandelli pescasse i cambi giusti dalla panchina. A fine primo tempo si fa male Bonaventura, il tecnico gigliato dà spazio a Castrovilli. Il 10, forse motivato dalla panchina iniziale, gioca finalmente “da 10”. L’assist per Vlahovic, il goal del raddoppio e un fondamentale impatto sulla partita. È cambiato tutto a inizio ripresa con i viola capaci di segnare tre reti allo Spezia in 45′ . Vlahovic aveva bisogno di un appoggio, troppo staccato dal resto della squadra l’attaccante serbo. Così spazio ad Eysseric al posto dell’impalpabile Kouame. Il francese ha siglato la terza rete, dopo aver dato colore al gioco della squadra. In tutt’e tre le azioni dei gol sono stati loro i protagonisti. Lo Spezia è rimasto incenerito dagli attacchi veloci della Fiorentina, e le sostituzioni di Italiano non hanno inciso come quelle di Prandelli. Il tecnico di Orzinuovi era stato l’allenatore di Italiano più di vent’anni fa a Verona e ieri, con 3 gol in 45 minuti, gliel’ha ricordato.