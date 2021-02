Prandelli fa 100 con Castrovilli e Eysseric: il cambio di passo che avvicina alla salvezza

Fiorentina-Spezia, il commento de La Gazzetta dello Sport: “Un primo tempo da dimenticare. Con zero tiri nello specchio della porta. Poi, all’improvviso, il cambio di passo che consente alla Fiorentina di superare lo Spezia con un ricco 3 a 0 e di avvicinarsi alla sospirata salvezza. […] L’arrivo di Prandelli sulla panchina viola, ha cambiato la storia di questo talento. Nei prossimi giorni la Fiorentina farà ancora più pressioni per convincere Vlahovic ad allungare il contratto. Rotto il ghiaccio e ritrovata la fiducia, la Fiorentina trova la giusta fluidità di gioco. Merito anche dei nuovi entrati Castrovilli e Eysseric. Il numero 10 viola realizza il 2 a 0 al 19’ ribattendo in rete dopo un rimpallo in area. È il primo gol che la Fiorentina mette a segno con un giocatore subentrato dalla panchina. Dato statistico a parte, Castrovilli, subentrato a Bonaventura, ha cambiato faccia alla formazione viola. Portando qualità, idee e anche quelle incursioni offensive che erano mancate nella prima frazione di gioco”.

