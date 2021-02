Il tifo di Ribery e le mosse di Prandelli per lo Spezia-tino: la Fiorentina ora respira

Fiorentina-Spezia, il commento de La Nazione: “Le grida di Ribery rimbombano nello stadio vuoto. Energia allo stato puro. Per ‘spingere’ Vlahovic, per spronare Castro, per aiutare la squadra. Comincia così il secondo tempo della Fiorentina. Ed è nel secondo tempo, fra i cambi decisi da Prandelli e l’assordante spinta di FR7 dalla tribuna, che la squadra viola spazza via tutto il brutto visto per 45 minuti, affonda la Spezia e si va a sistemare in una classifica meno traumatizzante. Vlahovic è super, segna e mette lo zampino nelle altre due azioni da gol, ma anche Eysseric si gode una serata in positivo, così come Castrovilli tornato leader“.

