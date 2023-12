Fiorentina, sii ambiziosa: contro il Parma per confermare concretezza e solidità

"Che si alzi il sipario anche sulla terza competizione". Così La Repubblica nell'edizione di Firenze nel presentare gli ottavi di Coppa Italia contro il Parma. Il mese di dicembre non concede pause. Un calendario fitto, una gara ogni tre giorni e tanti obiettivi da centrare per arrivare a gennaio con tutti i presupposti giusti per fare bene. Quella di stasera sarà una sfida da non fallire. Sia sotto l’aspetto dell’approccio, sia dando seguito alla concretezza e alla solidità viste in campionato contro la Salernitana. Assurdo il ragionamento di chi vorrebbe snobbare questa Coppa. Una squadra ambiziosa come la Fiorentina non può pensare di uscire per preservare le altre due competizioni nelle quali è in corsa. Non ha senso a livello di motivazioni, di mentalità, anche di rotazioni.