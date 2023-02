Fiorentina, seconda missione. Essere forti (anche) in Italia

La vittoria di Braga ha dato nuova energia e spinta alla Fiorentina. Alla soglia di un precipizio sentimentale, la "vendemmia" portoghese, scrive La Nazione, può avere effetti positivi sul gruppo viola che dopo aver attraversato giorni complicati può respirare un clima migliore. Dal "fate ridere" al "siamo tutti con voi" è un attimo in una stagione inquieta che non ha regalato sentimenti duraturi. Il 4-0 in trasferta però ha aggiunto parecchio ossigeno intorno alla squadra viola, che domani contro l’Empoli potrà presentarsi con un animo decisamente più disteso per ripartire anche in campionato.