Braga, 6 arresti e tifosi viola feriti da proiettili di gomma. La ricostruzione

Qualche tifoso ferito, proiettili di gomma e sei arresti. Questo il primo bilancio degli scontri tra tifosi viola e forze dell’ordine portoghesi a Braga - scrive il Corriere Fiorentino -. Alcuni, che erano rimasti contusi, sono stati medicati e hanno avuto la possibilità di rientrare in hotel, ma per sei di loro la situazione è molto più complessa. Dovranno sostenere il processo che è stato fissato in Portogallo per la prossima settimana, e già da oggi potranno far ritorno in Italia dopo essere stati rilasciati in attesa dell’avvio procedimento giudiziario. Quella lusitana non è stata la prima trasferta che ha visto coinvolti in problemi di orine pubblico i tifosi della Fiorentina.