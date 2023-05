Fiorentina-Roma “chiude” il Franchi. Un contrattempo aspettando le finali

Budapest per i giallorossi, Praga per la Fiorentina: il campionato volge al termine ma ci sono ancora due finali da giocare

"Un fastidioso impiccio sulla strada che porta alle finali di Budapest e Praga". Così l'edizione fiorentina di Repubblica apre sulla gara delle 18 al Franchi tra viola e giallorossi. Mourinho avrebbe volentieri evitato di giocare per concentrarsi subito sull'ultimo atto di Europa League, mentre Italiano ha raccolto le scorie della sconfitta e cercato di trasformare la rabbia e la delusione per la coppa mancata come esperienza in vista di Praga. Il tecnico viola ha preparato la sfida in un allenamento, eppure - si legge - la gara può dire ancora qualcosa in chiave classifica. La Fiorentina infatti può ancora inseguire l'ottavo posto che, Juve permettendo, potrà ancora valere la Conference League.