La probabile formazione: solo in quattro sono certi del posto con la Roma

Non c'è molta convergenza, leggendo i quotidiani in edicola oggi, su quale sarà la formazione titolare della Fiorentina di scena oggi alle 18 contro la Roma al Franchi. La Repubblica opta per scelte super-competitive, dato che la finale di Praga in Conference League è fra una decina abbondante di giorni e non fra quattro come quella di Europa League per la Roma: le uniche riserve, rispetto a quello a cui siamo abituati, sono Ranieri, Duncan, Barak e Jovic. Sono questi quattro i nomi che troviamo in tutte le probabili formazioni, mentre per tutti, tranne appunto per Repubblica. giocheranno i terzini di riserva Venuti e Terzic e il secondo portiere Cerofolini, mentre a centrocampo ci saranno Mandragora e Duncan. Sulle fasce, Kouamé sembra avanti per giocare a destra con Brekalo a sinistra più di Saponara. Interessante in difesa: Milenkovic è la scelta più gettonata nonostante gli errori di Roma contro l'Inter.