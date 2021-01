Fiorentina, per l’attacco spunta Pavoletti. E contro il Cagliari…

Fiorentina-Cagliari è anche indizio di mercato. Secondo Tuttosport, infatti, la partita contro i rossoblu in programma nel weekend potrebbe aprire anche corsie di mercato fra le due formazioni. I viola, dopo l’addio di Cutrone, sono a caccia di una punta per rinforzare l’organico e devono fare i conti con la situazione Kouamé, conteso fra andare e restare. Fra i tanti nomi di cui abbiamo parlato spiccano Roberto Inglese del Parma (SCHEDA) e Felipe Caicedo della Lazio (SCHEDA), ma il quotidiano torinese introduce anche il nome di Leonardo Pavoletti. L’occasione della gara di campionato – si legge – potrebbe essere interessante per alcuni sondaggi fra le parti.