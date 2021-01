La viola parla… Inglese. Ma ora i tempi potrebbero allungarsi

Da qualche giorno vi parliamo di un interesse della Fiorentina per Roberto Inglese (SCHEDA) del Parma. I viola sono a caccia di una punta per rinforzare il reparto avanzato e l’attaccante ducale potrebbe fare al caso di Pradè, specie dopo l’addio di Cutrone. Tuttavia, la pista sembra destinata a complicarsi, almeno nei margini di manovra. Come si legge sul Corriere Dello Sport, infatti, con il ritorno di D’Aversa si potrebbero dilatare notevolmente i tempi: il tecnico, appena rientrato in panchina dopo l’esonero di Liverani, vorrà ben valutare tutta la rosa prima di dare qualsiasi placet alle operazioni. E in questo momento proprio il tempo è il peggior alleato della Fiorentina.