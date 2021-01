La Fiorentina torna a bussare alla porta del Parma per Inglese, primi contatti

Cavallo di ritorno in ottica mercato per la Fiorentina. I viola – scrive tuttomercatoweb – ci starebbero provando per Roberto Inglese del Parma, già cercato durante la sessione estiva 2019. Primi contatti tra le parti. Un’idea che può diventare qualcosa di più nelle prossime settimane. Soprattutto, aggiungiamo noi, se non dovesse decollare la trattativa per Caicedo.