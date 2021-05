“Fiorentina nella bolla”, Commisso aspetta la salvezza per tornare in USA

Il patron italo-americano è concentrato sull'obiettivo primario della sua Fiorentina, poi spazio al casting per la panchina

«Dalla sua bolla scaramantica la Fiorentina osserva e imposta programmi teorici» - così scrive Angelo Giorgetti sulle colonne de La Nazione. Prima di affondare i colpi occorre la certezza di restare in serie A. Commisso lo sa e non tornerà in Usa finché non sarà raggiunta la salvezza. Andarsene ora, non rientrerebbe nel suo stile passionale. Il patron è in modalità operativa su tutti i fronti, le sue ambizioni di rilancio si dovranno confrontare con le garanzie richieste dal prossimo allenatore. Gli ultimi due anni non sono un grande biglietto da visita, soprattutto per tecnici di livello medio-alto.