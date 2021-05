“Milenkovic? Eccesso di trasparenza. Sbagliato prendersela con Pezzella”

Le parole di Milenkovic sanno tanto di addio

"E' stato un eccesso di trasparenza, ma non penso che le parole cambino le sue prestazioni.

Pezzella? Non dobbiamo considerarlo colpevole, prendersela con lui sarebbe sbagliato. Quarta era stato uno dei migliori con Prandelli. Mi chiedo se possa giocare lui al posto del capitano contro la Lazio. Pezzella è il primo a sapere che ha giocato male, abbiamo visto un surrogato. Il problema della Fiorentina è che non ha fiducia in sé stessa".