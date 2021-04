Il calendario delle squadre in lotta per non retrocedere

Le schede delle prossime cinque gare delle squadre in lotta con la Fiorentina per non retrocedere.

Intro

Visto che la Fiorentina non riesce proprio a cavarsi fuori dagli impicci e che i punti di vantaggio sul Cagliari sono diventati solo 5 vi proponiamo in questo articolo i calendari delle squadre in lotta con la Fiorentina per non retrocedere. Sono urse in esame le prossime cinque partite di ogni squadra partendo da Benevento e Fiorentina che hanno 30 punti per passare al Torino e poi ovviamente al Cagliari. Da notare che il Torino deve giocare oggi e deve recuperare un'altra partita e che il Benevento sarà in campo questo pomeriggio. Non abbiamo preso in esame Spezia e Genoa che hanno rispettivamente 32 e 33 punti.