Fiorentina-Milan, posti in piedi sotto lo sguardo del “Fenomeno”

Mancano solo poche centinaia di biglietti per registrare il primo sold out della stagione: per Fiorentina-Milan c'è anche Adrian Mutu al Franchi

Il primo sold-out della stagione è praticamente a un passo. Mancano solo poche centinaia di biglietti nei settori più costosi di tribuna (d’onore e vip). La sensazione - restituita dalla Nazione - è che per la sfida di domani tra la Fiorentina e il Milan verrà registrato il tutto esaurito. Saranno dunque almeno 22.500 gli spettatori che assisteranno al match tra i viola e i rossoneri. Una sfida che farà toccare il record di spettatori presenti nella versione ridotta del Franchi coi cantieri ( il cronoprogramma ). Il record finora era stato di 19.624 presenti, in occasione dell’ultimo match interno, con la Lazio. Stavolta, la vendita senza limitazioni ha chiamato a raccolta molti sostenitori rossoneri residenti in Toscana. Anche se ufficialmente il tifo organizzato del "Diavolo" sarà presente con 300 persone, la capienza massima del «formaggino» per le gare di A.

Contro il Milan sarà l’ultima sfida alla quale assisterà dal vivo il presidente Commisso che dopodomani farà ritorno in America. In tribuna ci sarà anche un grande ex viola come Adrian Mutu: l’ex fuoriclasse rumeno si trova a Firenze già da alcuni giorni e in attesa di imbarcarsi in una nuova avventura. L’ultima come tecnico del Cluj è durata solo due mesi. Mutu è pronto a fare il pieno d’amore in mezzo a quei tifosi che un tempo lo avevano ribattezzato il «Fenomeno».