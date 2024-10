Fiorentina-Milan, Franchi sold out. Restano gli ultimi biglietti

Lo stadio Artemio Franchi è sold out per Fiorentina-Milan. Nel posticipo della 7° giornata della Serie A, in programma domenica 6 ottobre alle 20,45, ci sarà la cornice di pubblico migliore. La Fiorentina fa sapere che tutti i settori disponibili sono infatti esauriti, con eccezione per gli ultimi posti rimasti disponibili in Tribuna d'Onore e Tribuna Vip. Con l'attuale capienza ridotta, è prevista dunque una presenza di 23-24mila persone.