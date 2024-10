Radio Bruno: Franchi, adesso c’è collaborazione. Ecco le risorse che mancano

Lontano dal Franchi - "Esiste una simulazione per abbattere tempi e costi, con poche partite (3/4) da giocare lontano dal Franchi, per accelerare la fine dei cantieri. Nei prossimi incontri che saranno ai tavoli tecnici si lavorerà per sviluppare anche questa possibilità".

Risorse mancanti - "I soldi che mancano per il progetto sono circa 100 milioni. I fondi attuali bastano per coprire Fiesole e Maratona, non rientra la copertura di tutto il resto dello stadio. Il comune ne avrebbe già trovati 50, quindi mancherebbe la seconda metà. L'ultima riga del comunicato congiunto è uno squarcio sull'intenzione della Fiorentina di collaborare. Un accordo sulla concessione lunga e sul canone di affitto o gestione delle aree commerciali. Alla fine la società potrebbe anche partecipare, mettendo le finanze necessarie per completare il progetto. Le basi sono state gettate, la Fiorentina vuol capire meglio, ma la volontà è comune".