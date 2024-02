Fiorentina-Lazio, la probabile formazione: Arthur titolare, sempre Biraghi

"Lasciate ogni speranza, voi che entrate". C'è scritto così alla porta di questo lunedì, che da inizio a un girone infernale per la Fiorentina di Vincenzo Italiano. Il primo ostacolo è la Lazio di Sarri, la bestia nera del tecnico viola. Ma Italiano non ha paura e deve dare una scossa importante all'ambiente. Per farlo, si affiderà a Terracciano in porta. Kayode torna sulla destra, mentre a sinistra sarà sempre il capitano della Fiorentina Biraghi a guidare i suoi. I centrali dovrebbero essere Milenkovic-Ranieri, con Martinez Quarta che non sarà disponibile per problemi addominali.Torna Arthur dal primo minuto, con Duncan al suo fianco. Beltran va a posizionarsi alle spella del "Gallo" Belotti. Affiancato da Nico Gonzalez sulla sinistra e Ikonè sulla destra.