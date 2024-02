Radio Bruno: problemi per Quarta, sarà out contro la Lazio

Non iniziano i problemi per la Fiorentina in vista della Lazio, ancor prima di scendere in campo. Infatti, come riportato da Radio Bruno, Italiano al Franchi non avrà a disposizione Martinez Quarta. L'argentino ha riscontrato dei problemi addominali in questi giorni e ha fatto delle visite di controllo. Non dovrebbe essere nulla di grave, ma la Fiorentina non vuole rischiare un giocatore così importante in questo momento delicato della stagione. Questa sera quindi, spazio a Milenkovic e Ranieri con Comuzzo in panchina. Difesa della viola in emergenza, così come quella della Lazio.