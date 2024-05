Fiorentina, la rimonta vale oro. E se inizia a segnare anche Arthur…

Terza vittoria nelle ultime quattro gare, Napoli superato, ottavo posto conquistato e condizione in crescita in vista della finale di Atene. La Fiorentina batte 2- 1 il Monza in rimonta, si issa all’ultimo posto utile attraverso il campionato per giocare le competizioni europee l’anno prossimo e adesso venerdì se batterà gli azzurri potrà festeggiare con due turni di anticipo una qualificazione alle competizioni Uefa indipendentemente dal risultato in Conference. La vittoria con i brianzoli è netta, frutto di una gara giocata bene nonostante il gol iniziale subito, meritata ai punti e vinta con la voglia di chi non vuol lasciare niente al caso. Nella formazione iniziale c’è spazio per un po’ di turn over e tanti titolarissimi. Con Belotti out per lombalgia e Ikoné per un problema all’anca, Italiano bilancia le scelte, nell’ottica sì di tutelare i migliori in vista di Atene ma anche di dare minutaggio a tutti. Il gol vittoria lo sigla Arthur, una rete che galvanizza il pubblico e che rimette il brasiliano sul tabellino dei marcatori dopo tre anni: Arthur non segnava dal gennaio del 2021, quando ancora giocava con la Juventus, nella partita contro il Bologna. Un centro che aumenta anche la cooperativa del gol viola: con Arthur Italiano ha mandato in gol diciannove giocatori, un dato che conferma la democrazia nei centri stagionali, equamente divisi in tutti i campi. Il finale vede la Fiorentina difendere un vantaggio che significa ancora speranza e sogni d’Europa anche attraverso il campionato. Lo riporta la Repubblica