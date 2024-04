Fiorentina, ecco 3 buoni motivi per arrivare fra le prime otto in classifica

Campionato finito per la Fiorentina sotto l'aspetto dei potenziali obiettivi da raggiungere? Assolutamente no, anzi, sono diverse le prospettive che i viola possono e devono ancora inseguire in queste 6 gare rimanenti. Una delle più importanti di queste è rappresentata dall'arrivo nei primi 8 posti in classifica, oltre che per staccare il pass per una competizione europea, anche per poter accedere direttamente agli ottavi di Coppa Italia e per disputare la gara "secca" al "Franchi". Nel caso in cui la squadra viola dovesse vincere la Coppa Italia non servirà piazzarsi nelle prime otto posizioni, visto che la squadra vincente affronterà la prossima edizione della coppa nazionale da testa di serie numero uno, con la certezza di entrare agli ottavi di finale e la possibilità di poter giocare in casa sia gli ottavi che gli eventuali quarti. Nel caso, invece, in cui la Fiorentina non dovesse alzare il trofeo e non dovesse riuscire neanche ad arrivare fra le prime otto in campionato, la squadra viola, per accedere agli ottavi (che disputerebbe sicuramente in trasferta), sarebbe obbligata a disputare il primo turno di Coppa Italia in programma nella prima decade di agosto[LEGGI LE DATE DELLA PROSSIMA STAGIONE]ed il secondo turno a ottobre. Insomma, tre situazioni da evitare che coincidono con tre buoni motivi per cercare di centrare, almeno, l'ottavo posto finale.