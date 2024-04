Fiorentina in vendita? Opzione non contemplata da Commisso. Solo smentite

Voci che circolano, al momento incontrollate e infondate. Almeno stando a quanto sostiene la Fiorentina. Riavvolgendo il nastro. Le ultime ore sono state quelle in cui è tornata a circolare la notizia secondo la quale la società viola sia di nuovo in vendita. O meglio. Che Rocco Commisso avrebbe incaricato una banca d’investimento di testare il terreno per la possibile cessione del club. Voci che si sono moltiplicate da quando è venuto a mancare Joe Barone lo scorso 19 marzo. Un mese nel quale la Fiorentina si è riorganizzata, ma ha chiaramente perso il proprio motore interno. La propria guida. In pratica il braccio destro di Rocco Commisso. Forse anche di più. Ieri la Fiorentina ha voluto puntualizzare per l’ennesima volta, per evitare strumentalizzazioni che possono destabilizzare l’ambiente in un momento così decisivo della stagione. In una nota informale il club ha ricordato quanto detto da Rocco Commisso non più tardi di un mese fa. «Oggi più che mai il mio legame con questo club e questa città è ancora più forte e continuerà ad esserlo anche nei prossimi anni». Parole che furono pronunciate nelle ore successive alla scomparsa di Joe Barone, ma che non furono dettate dall’emotività del momento. Un imprenditore come Commisso non è certo abituato a muoversi così. Sarà lui a decidere il futuro della Fiorentina e in questo momento non è contemplata una vendita repentina. Ne sono convinti tutti dentro il Viola Park. Adesso l’unico obiettivo è alzare al cielo un trofeo da dedicare alla memoria di Joe Barone. Lo riporta la Nazione.