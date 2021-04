Fiorentina in ritiro da stasera. Borja e Kokorin ancora a parte, due ballottaggi

Contro i bianconeri Iachini sarà costretto a cambiare in mezzo perché Bonaventura è squalificato, spazio a Castrovilli

Stasera i giocatori della Fiorentina torneranno in ritiro. Una specie di restringimento a singhiozzo, alternato tra giorni a casa e quelli in albergo che dovrebbe permettere di arrivare alla gara contro la Juventus con la massima concentrazione. Sul fronte formazione, contro i bianconeri Iachini sarà costretto a cambiare in mezzo perché Bonaventura è squalificato, ma non ci saranno rivoluzioni in formazione rispetto a Verona. Intanto Borja Valero e Kokorin continuano nel lavoro differenziato. Lo riporta il Corriere dello Sport.