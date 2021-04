Castrovilli ha il via libera: rinnovo e presente, la Fiorentina si affida al 10

La vittoria di Verona ha dato respiro, ma la salvezza va ancora conquistata. I segnali dati dal numero 10 però sono ottimi

Anche dal punto di vista degli acciacchi non è andata benissimo: alcuni guai muscolari, ogni tanto qualche fastidio al pube, ed una continuità di forma che ha faticato a trovare. Una condizione non ottimale che spiega come mai da oltre due mesi non gioca novanta minuti in una partita. La Fiorentina crede ciecamente nel ragazzo, presto potrebbe prospettargli un ulteriore rinnovo contrattuale (attualmente scadenza giugno 2024) e si aspetta molto anche in questo finale di stagione. Perché la vittoria di Verona ha dato respiro, ma la salvezza va ancora conquistata. I segnali dati dal numero 10 però sono ottimi. Sabato scorso contro il Sassuolo la prestazione è stata superba, condita da percussioni, cambi di passo, dribbling ed iniziative. Come quella che lo ha visto accentrarsi e calciare forte, colpendo il palo di Consigli. Tre giorni dopo Iachini lo ha fatto rifiatare a Verona: l’ammonizione presa in partita da Bonaventura (diffidato), insieme ovviamente al rendimento della mediana, ha fatto sì che l’ingresso in campo sia stato ritardato. Per avere Castrovilli fresco ed al top tra due giorni contro la Juve.