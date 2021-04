Portafortuna Ribery: contro la Juventus non ha mai perso

All'andata un suo assist dette a Vlahovic il pallone dell'1-0

Domenica la Fiorentina sfiderà la Juventus. In vista del match del Franchi il Corriere dello Sport si concentra su Franck Ribery. Il francese, 38 anni, non ha mai perso contro la Vecchia Signora, affrontata sette volte quando vestiva la maglia del Bayern Monaco. Ha vinto quattro volte, tre i pareggi. Tutto ciò, si legge, non va in campo domenica, ma di sicuro per la squadra di Iachini è una base solida su cui poggiare la convinzione di poter ripetere l'impresa dell'andata. Dove il transalpino servì l'assist a Vlahovic per il gol dell'1-0.